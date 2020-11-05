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Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА

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Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА
Киевская государственная городская администрация обнародовала информацию, что левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА. 

В информации отмечается: "Электролинию, питающую левый берег, временно обесточат для спасения жизни человека, поднявшегося на электроопору.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные сети.

Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору.

Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование.

Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы.

Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры".

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    А что нельзя его снять точным выстрелом, а нужно миллионы людей от света отключать? А вы не думали что в результате отключения чтобы снять ету падлу, могут погибнуть десятки людей которые неожиданно окажутся в нестандартных ситуациях?
  • Ned Stark
    А навіщо його знімати і вирубати електрику всюди? Сам ж якось заліз - от хай сам і злазить!
  • Старый зольдат
    Ну совсем, как Зеленский. Тот тоже под кайфом в президенты полез, а, как влез, кайф выветрился ну и накладывает теперь себе ежедневно полные штаны. На Днепровских кручах гулять не возможно, так ЗЕлёным дерьмом смердит, просто глаза слезяться.
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