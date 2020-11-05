Левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору, - КГГА
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Киевская государственная городская администрация обнародовала информацию, что левый берег столицы будет отключен от электроэнергии, чтобы снять человека, забравшегося на электроопору
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
В информации отмечается: "Электролинию, питающую левый берег, временно обесточат для спасения жизни человека, поднявшегося на электроопору.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные сети.
Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору.
Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование.
Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы.
Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры".