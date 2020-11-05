СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте"

Служба безопасности Украины ведет переговоры с Google и Apple о запрете российских приложений на территории Украины.

Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня ведутся переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсов/сервисов", - рассказали в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что просит Google и Apple заблокировать российские приложения на их сервисах "Play Market" и "App Store".

Читайте на Цензор.НЕТ: Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов

Перед этим российская социальная сеть "ВКонтакте" сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться без помощи стороннего софта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что граждане Украины, которые пользуются "ВКонтакте", будут поставлены на учет в правоохранительных органах. Механизм учета СНБО пообещала разработать за полгода.

Также на Цензор.НЕТ: Отследить пользователей "ВКонтакте" невозможно, - бывший замминистра информационной политики Золотухин

В мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на три года социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", сайты Mail.Ru Group, сервисы "Яндекс" и ряд других ресурсов. В этом году действующий президент Владимир Зеленский продлил запрет.