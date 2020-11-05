ВОЗ: в Европе - "взрывной" рост числа больных COVID-19

Отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе сообщило, что в регионе наблюдается "взрывной" рост случаев заболевания. Также растет уровень смертности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы действительно видим "взрыв"... в том смысле, что нужно лишь пара дней, чтобы в европейском регионе заболеваемость увеличилась на миллион случаев", - отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Он заявил, что существующий "статус-кво не является вариантом" - не может никого устраивать, и призвал к "пропорциональным целевым мероприятиям".

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Клюге отметил, что правительства стран должны принимать во внимание две вещи: "согласованность, чтобы люди видели, что дело серьезное, и предсказуемость, чтобы люди знали, если достигается этот порог, вот что должно произойти...".

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 5 ноября во мире выявлено 48 400 000 случаев COVID-19. При этом 34 674 292 человека выздоровели, 1 231 026 пациентов умерли.

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