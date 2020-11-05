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Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, - Ермак

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Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская власть хочет создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", - подчеркнул Ермак.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Дамбас не будет платить налоги, а я буду? Будь ты проклят, гнида рашистская!
  • Alen Goldstein
    А почему не в одной из областей центральной Украины? Я вот , к примеру, предлагаю в Полтавской. Почему нет? Чем дамбас или закарпатье лучше?
  • DemianBond 2cbb79cc
    даешь 25 экономически свободных зон. **** мелочится.
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