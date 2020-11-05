Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Победитель этого года Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц", – сказал глава Краковского городского совета и руководитель премии Винценза Доминик Яськовец.
Премию Винценза вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получит приз и 40 000 злотых (около 300 000 гривен). С момента основания премии в 2005 году ее получали Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич и Агнешка Холланд.
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Станислав Винценц – польский писатель, философ и переводчик. Его главной работой считают тетралогию "На высокой горной долине".