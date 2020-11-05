Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак

Украина сможет при помощи своих международных партнеров найти "нестандартные" пути для возвращения Крыма, уверен руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина будет работать над тем, чтобы найти реальный путь, не на словах, а на деле, и действительно сделать это", - сказал он Ермак.

На вопрос о том, вернется ли оккупированный Крым в состав Украины, Ермак ответил так: "Абсолютно. Потому что я в этом уверен. Но никто, наверное, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно, что это произойдет через год, через два".

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Глава ОП напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании платформы для деоккупации Крыма, к работе которой, по мнению Ермака, будет привлечено много стран. В частности, одной из первых о своем участии заявила Турция во время недавнего визита в эту страну президента Украины.

При этом Ермак подчеркнул, что "никто не решит наши вопросы за нас". "Никто больше нас, украинцев, не заинтересован в том, чтобы Крым вернулся. И не нужно строить иллюзий. Но, с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом, и не забывать о нем, никогда", - указал он.

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