Обуховский теризбирком "дорисовал" 258 голосов партии "За майбутнє", - депутат горсовета Яцун
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Яцун отметил: "Во второй раз на этой избирательной кампании вынужден писать заявление в полицию - на этот раз по признакам совершения действий, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158-3 УК Украины (фальсификация, подделка избирательной документации) председателем Обуховской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Майданюк Я.Р и секретарем Обуховской городской ТИК Хмеляр Т.А."
Он продолжил: "04.11. 2020 около часа ночи секретарем комиссии Т. Хмеляр членам Обуховской городской ТИК была предоставлена табличка с результатами голосования в Обуховский городской совет (приложение №1) на основании уточненных протоколов с участковых избирательных комиссий (УИК), которые должны быть вынесены на утверждение Обуховской городской ТИК
Яцун продолжил: "Согласно этой таблице, по сравнению со сводными данными первичных протоколов со всех УИК, которые были установлены нами путем параллельного подсчета результатов голосования на основании протоколов со всех УИК с мокрыми печатями (приложение №2):
- количество действительных бюллетеней увеличилось с 12307 до 12677 - 370,
- количество бюллетеней, отданных за партии, преодолевшие 5% барьер увеличилась с 10177 до 10538 - на 361 бюллетень,
- в частности, количество бюллетеней отданных за партию "За майбутнє" увеличилась с 1130 до 1388 - на 258 бюллетеней.
Такие результаты противоречат первичным протоколам УИК и изменяют распределение мандатов между партиями, преодолевшие 5% барьер и получили представительство в Обуховском городском совете.
А именно: партия "Голос" теряет четвертый мандат, а партия "За майбутнє" - получает пятый мандат".
"По данным отдельных членов и уполномоченных представителей партии "Голос" в Обуховской городской ТИК:
- На своих заседаниях ТИК коллегиально не принимала решений об утверждении большинства полученных протоколов УИК, первичных или уточненных, а также не принимала решений о направлении протоколов УИК на уточнение,
- Члены ТИК и представители партий в ТИК, несмотря на официальные обращения к председателю и секретарю Обуховской ТИК, не имеют доступа к копиям протоколов УИК, полученных ТИК. Председатель и секретарь комиссии до сих пор не предоставили к ним доступа. Такая бездеятельность влечет за собой административную ответственность по ст 212-17 КУоАП.
- Главы и секретари УИК по ряду участков не подписывали уточненных протоколов, так что они могли быть фальсифицированы в ТИК !!!"
Яцун обратился к главе районной полиции Олегу Петренко с просьбой безотлагательно провести расследование указанных фактов.
Также он попросил обратить внимание на эту ситуацию все гобщественніе организации, которые занимаются мониторингом выборов.