Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Донбассе: "Переговоры в Нормандском формате должны пройти как можно скорее"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президенты обсудили состояние выполнения договоренностей Парижского саммита. Зеленский рассказал, чтос 27 июля этого года, когда была введен пакет дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня, продолжается самое длинное перемирие за весь период с начала войны в Донбассе.

"Режим тишины целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", - рассказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются - как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

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"Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения.

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