Конституционный Суд не дал Раде времени для исправления ошибок в антикоррупционном законодательстве, - Разумков. ВИДЕО

Конституционный Суд не дал Верховной Раде достаточно времени, чтобы исправить те ошибки, которые, по мнению судей парламент допустил в пакете антикоррупционных законов.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Если мы говорим о ситуации, которая произошла со стороны Конституционного суда, - мне не совсем это корректно говорить как председателю Верховной Рады, но я точно могу говорить как гражданин этого государства: это поставило под сомнение и достаточно сильно разбалансировало вертикаль антикоррупционной работы, которая выстраивалась много лет ... Главной проблемой, которая вызвала такой дисбаланс в обществе, является то, что Конституционный суд не дал времени Верховной Раде исправить те ошибки, которые, по его мнению, были сделаны. Это произошло ... с нарушением регламента работы Конституционного суда, ведь информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо ", - рассказал Разумков.

Он отметил, что последующие события - и заявление Президента, и достаточно быстрая реакция Кабинета Министров и парламента - показали "фактически абсолютное единство вокруг понимания, что надо делать".

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"И я благодарен коллегам за то, что они придерживались именно такой позиции. Я имею в виду и понимание, что парламент должен быстро действовать, и один из законопроектив, которые были внесены в Верховную Раду, 126 подписей под одним из законопроектов дали почти все депутатские фракции", - отметил спикер парламента.

Разумков добавил: "Если мы говорим о позиции, то она также была указана - мы должны двигаться так, чтобы это не разрушило систему, не нанесло серьезные удары по национальной безопасности Украины и не разрушило европейское направление, которое мы выбрали".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.