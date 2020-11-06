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Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и других важных реформ, - Зеленский

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Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и других важных реформ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с президентом Франции Эманюэлем Макроном ситуацию, которая сложилась после решения Конституционного суда Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного Суда Украины. Эмманюэль Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости", - говорится в сообщении.

Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.

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