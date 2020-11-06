Зеленский - первый президент, не использующий религию как политический инструмент, - Ермак

Политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении религии заключается в том, что он не использует ее как политический инструмент.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1"

"Это первый президент, который сегодня не использует религию как политический инструмент", - сказал он , реагируя на вопрос о том, почему у команды Зеленского нет "выразительной религиозной политики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители Всеукраинского совета церквей на встрече с Зеленским раскритиковали инициированный им опрос. В ОП об этом умолчали, - источник

18 июня пятый президент Украины и действующий народный депутат "ЕС" Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

Позднее в ГБР подтвердили, что расследуют такое дело. Производство было начато СБУ и после передано в ГБР.

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин утверждает, что инициатором этого расследования стал именно он.