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В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии

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В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии
По состоянию на утро 6 ноября в мире зарегистрировали 608 443 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 769 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 49 035 014 случаев инфицирования, из них 608 443 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 239 660 человек, из них 8 769 за минувшие сутки.

В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии 01

Побороли болезнь и вылечились 34,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 20-е месте мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.

В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии 02

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Топ комментарии

  • Гонта Київський
    Дайте мне с десяток моральных уродов в белых халатах, доступ к СМИ и возможность манипулировать гнилой "статистикой", - завтра в Украине будет пандемия триппера, передающегося воздушно-капельным путем.
  • 5 копійок
    О! На Цензор Геббельс зайшов. ))
  • Ksenia VB
    Нещодавно зеля хвастався, що в нас все добре.
    Певно, наврочив.😒
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