На шахте в Кировоградской области от удара ковша погиб человек, еще один пострадал, - ГСЧС
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На шахте в пгт Смолино (Кировоградская область) во время проведения ремонтных работ погиб человек, еще один пострадал.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"5 ноября в пгт Смолино, Маловисковского района, на шахте ГП "Смолинска" на горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще один пострадал".
Спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего.
Шахта работает в штатном режиме.
От ГСЧС привлекалось 12 чел. личного состава и 2 единицы техники.