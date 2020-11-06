В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468).
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 517 человек;
летальных случаев - 201;
выздоровели - 10 762 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).
За все время пандемии в Украине
заболели - 440 188 человек;
выздоровели - 195 544 человека;
летальных исходов - 8 125;
проведено ПЦР-тестов - 3 521 175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях", - рассказал Степанов.