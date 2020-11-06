Макрон приедет в Киев с визитом, как только это станет возможным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Также Зеленский выразил соболезнования Макрону и французскому народу в связи с недавними трагическими событиями и гибелью граждан Франции во время террористических атак.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и необходимость объединения усилий для преодоления этого масштабного вызова.

"Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий - производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов", - сказал Зеленский.

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Президенты Украины и Франции также обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Напоследок Макрон отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным.