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Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн. ИНФОГРАФИКА

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Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн. ИНФОГРАФИКА
На дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("ЕС") Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Ермак на 1+1: это фейки, что мы все потратили на дороги, а оборудование в больницы не купили. Сайт Министерства финансов: на дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.#уриноофтальмология от узеленских", - рассказал Арьев.

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Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн 01
Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн 02

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Топ комментарии

  • Костянтин Залізняк
    А тепер порівняйте скільки людей побачили дЄрьмака на Г+Г з його брехнею, а скільки прочитали Арьєва на Цензорі з правдою. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 6317
  • Rostyslav Komarnytsky
    Хотілося, б, щоб сам Єрмак був фейком. На жаль він не фейк, а реальність. Фейк можна прігеорувати. А з такою реальністю потрібно боротися.
  • Оружейный барон
    скажешь это умершим
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