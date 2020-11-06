Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн. ИНФОГРАФИКА
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На дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("ЕС") Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Ермак на 1+1: это фейки, что мы все потратили на дороги, а оборудование в больницы не купили. Сайт Министерства финансов: на дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.#уриноофтальмология от узеленских", - рассказал Арьев.