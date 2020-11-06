Россия требует легализовать оккупационные администрации и блокирует работу ТКГ, - Украина в ОБСЕ

Россия блокирует любой прогресс на мирных переговорах по Донбассу, требуя от Украины сначала легализовать оккупационные администрации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

В начале своего выступления представитель Украины отметил: во время дискуссий на заседании Постсовета на прошлой неделе был подтвержден тот факт, что российская сторона использовала постановление Верховной Рады о местных выборах "лишь как повод для блокирования конструктивных переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы". После проведения местных выборов и вступления в силу постановления, делегация РФ "вернулась к своей давней практике обвинений и препятствий".

"Это демонстрирует неизменную политику России по предотвращению любого существенного прогресса в урегулировании конфликта, пока Украина не выполнит требования Кремля по легализации российских оккупационных администраций в оккупированных районах Донбасса и не смирится с отказом России выполнять свое обязательство по выводу войск с Донбасса", - заявил Цымбалюк.

Он призвал российскую сторону прекратить эту практику и разблокировать конструктивную работу в ТКГ, в частности, по вопросам освобождения удерживаемых, разминирования, разведения сил и средств. Кроме того, украинский дипломат напомнил России о ее обязательстве, взятом на "нормандском саммите" в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа МККК ко всем удерживаемым лицам на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса.

Глава миссии Украины при ОБСЕ также указал на обострение ситуации на Донбассе после ряда прицельных обстрелов позиций ВСУ со стороны российских оккупационных сил. По его словам, ситуация остается хрупкой и "может резко ухудшиться, как только российская сторона примет такое решение".

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