В Украине за сутки впервые сделали более 50 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19, - Степанов
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В Украине за минувшие сутки провели 50 506 тестирований - это самое большое количество проведенных тестирований за сутки с начала пандемии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас сегодня выздоровели больше людей, чем заболели. За минувшие сутки выписаны 10 762 человека, а заболели 9 721. Причем в Киеве очередной антирекорд - 1002 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 за минувшие сутки", - сообщил он.
Говоря о тестировании Степанов отметил, что за минувшие сутки в Украине впервые сделали больше 50 тыс. тестирований , а именно 50 506 тестов методом ПЦР: "Мы брали на себя такие обязательства, что согласно нашим возможностям, к середине ноября мы должны выйти на 50 тыс. тестирований".