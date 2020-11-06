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Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины

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Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что $1 трлн ВВП за 10 лет является нереализованным потенциалом Украины.

Об этом он сказал в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"$1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины - Цензор.НЕТ 1786
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А почему только триллион. А не 10 ? 10 триллионов красивей звучит!
  • q4ma
    $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.Источник: https://censor.net/ru/n3229429

    Это он о своей деятельности на посту премьера? Верю.
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