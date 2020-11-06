Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что $1 трлн ВВП за 10 лет является нереализованным потенциалом Украины.

Об этом он сказал в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"$1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гетманцев: Францию из Украины сделать не получится, для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию