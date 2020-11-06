Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 г. в первом квартале 2021 г., - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве.

"В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу, и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.

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Как сообщалось ранее, Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз.