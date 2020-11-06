Зеленский на презентации Экономического аудита страны: "Украина не больная. Все это время она была просто слишком скромной". ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина слишком скромна.
Об этом президент заявил во время презентации Экономического аудита Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина не больная. Все это время Украина была просто слишком скромной. Стеснялась мечтать. Мечтать смело, мечтать амбициозно. ... Аудит - анализ наших комплексов, все они должны уйти в прошлое", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, правительство уже начало работу над экономической стратегией до 2030 года. Она должна получить одобрение граждан и стать "экономической конституцией".