В Украине разрабатывается только треть месторождений полезных ископаемых, - Шмыгаль
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации Экономического аудита Украины.
"В Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только около трети из них - разрабатываются. Это чуть больше 4 тысяч", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что увеличение разведки и добычи полезных ископаемых является одним из векторов развития Украины на следующие 10 лет, однако увеличить добычу полезных ископаемых - это не значит увеличить их экспорт за границу в качестве сырья.
"Это означает создать основу для развития высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы. Мы здесь говорим о потенциале 409 млрд долл., Которым мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что Украина также недоиспользовала собственный потенциал в развитии водных ресурсов.
"Водные ресурсы - это 12 млрд долл. Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики. Этот потенциал мы используем только наполовину", - добавил Шмыгаль.