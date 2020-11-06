Армения потерпела поражение в битве за центральный район Карабаха: азербайджанская пехота перерезала ключевую магистраль Лачин-Шуши, - Бутусов

Азербайджанское командование, которое не может развернуть все силы в горных районах, будет растягивать резервы армян нанося удары по другим доступным направлениям.

Об этом в своей статье "Азербайджан перерезал "дорогу жизни" Карабаха: анализ обстановки на 5 ноября" пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В ночь с 4 на 5 ноября подразделения азербайджанской пехоты прорвались через горный массив на трассу Лачин - Шуша. Азербайджанцы вышли на ближние подступы к Шуше, и находятся, по заявлениям армянских бойцов, не далее чем в 3-4 км от города, а скорее всего - еще ближе, на одном из видео армяне ведут огонь из 82-мм минометов, у которых 3 км - предельная дальность. Азербайджанцы используют смелую тактику просачивания и находят разрывы в боевых порядках армян, причем целый ряд пехотных подразделений действует самостоятельно и в отрыве от главных сил. Это показывает высокий уровень мотивации войск. Вместе с тем, используя контроль за трассой, у армян возникают выгодные условия для контратак и засад. Вот только есть ли еще силы для таких контратак, когда трещит последняя линия обороны под Шушей?" - рассказал журналист.

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"Армения потерпела поражение в битве за центральный район Карабаха. Ночью 5 ноября подразделения азербайджанской пехоты перерезали ключевую магистраль Лачин-Шуши и добились стратегического успеха - выход на трассу разрывает армянскую оборону в Карабахе надвое", - пояснил он.

"Армяне активно отрабатывают район прорыва из артиллерии и минометов. Артиллерию и танки в горный массив вслед за пехотой не затянешь, очевидно, у азербайджанцев работают минометы и гаубицы с большой дальности. Обстановка способствует обороне - направления наступления легко просчитываются, азербайджанцы в горах скованы в маневре. Подтянуть в горы бронетехнику и артиллерию они не могут. Дроны последние три дня применяются эпизодически и не оказывают системной поддержки войскам - новых видео нет, а армянская пехота открыто передвигается в окрестностях Шуши крупными группами. В этих условиях азербайджанская пехота вынуждена самостоятельно решать задачи в контактном бою, а в данных условиях это неизбежно приводит к значительным потерям и низкому темпу продвижения", - отметил Бутусов.

По его данным, азербайджанская атака 4 ноября в районе Мартуни была отбита, азербайджанцы потеряли несколько единиц бронетехники.

Вместе с тем, активизировались бои на севере на хребте Муровдаг, который вплотную примыкает к трассе Варденис-Мардакерт.

"Очевидно, азербайджанское командование, которое не может развернуть все силы в горных районах, будет растягивать резервы армян нанося удары по другим доступным направлениям", - констатирует Бутусов.

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"Тем не менее, азербайджанцы продолжают прогрызать оборону в направлениях Шуши, Мартуни и Чартар. Причем очевиден охват Шуши с флангов. Азербайджанское наступление продолжается, но способность армян его остановить по-прежнему зависит от главного - борьбы за господство в воздухе", - резюмировал журналист.