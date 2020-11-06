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ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии

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ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество уже сейчас готовиться к новой пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на EADaily, об этом говорится в распространенном сегодня, 6 ноября, в Женеве заявлении ВОЗ.

Эта тема станет одной из главных для обсуждения на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет с 9 по 14 ноября.

В документе указано, что человечеству следует "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - говорится в заявлении.

На 73-й ассамблее, первая часть которой проходила в Женеве 18—19 мая, планируется принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении. В проекте документа содержится призыв "отдать приоритет на высшем политическом уровне" улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям. Говорится также о необходимости обеспечить "надлежащее вознаграждение" для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и "повышать роль работников здравоохранения на местах".

ВОЗ отмечает, что мировому сообществу по силам победить Covid-19 силой науки и солидарности. Хотя пандемия коронавируса это глобальный кризис, "многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход", говорится в заявлении. В нем указывается, что мир объединился вокруг "плана по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств".

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Ассамблея ВОЗ призвана подтвердить, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с "забытыми" тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.

Справка: Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно, в них принимают участие делегаты всех 194 стран - членов ВОЗ. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший глава Минздрава Эфиопии.

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Топ комментарии

  • Propan
    надо омолаживать ВОЗы, слишком пожилые глобальные менеджеры тупо не справляются с работой. Им скоро Туда и бессознательно хочется весь мир похоронить, старая известная песня поживших свое....
  • Лариса fb3d953c
    ВОЗ почему -то не волнует вопрос откуда этот штамм коронавируса взялся, который вызвал пандемию, если про него знали задолго до появления пандемии. Вот правозащитников ЕС и Америки это интересует, они уже ведут расследования и готовятся подать в суд, а ВОЗ, который получает миллиарды долларов от Билла Гейтса, это не интересует. И что говорить о подготовке, если зеленая власть, Кабмин, Степанов - сатана за почти год так ничего и не подготовили и не организовали. Не обучили врачей пользоваться приборами оксигенации, не обучили медсестер, весь персонал знать и уметь как проводить больным кислородную терапию, а это сложный процесс и требует месячной подготовки. Не решен вопрос лечения больных, так как препараты, которые у нас применяются неэффективны и не применяются за границей. Далее, не решен вопрос с обеспечением тяжелых больных кислородом. Если больница делает заказ кислорода, его нужно ждать целый месяц и то, если будет в наличии.Это так Степанов лечит украинцев? Это не лечение,Зеленский и Степанов, это называется убийство. Это преступление и позор не обеспечить больных даже кислородом, который жизненно необходим при пневмониях и без которого уже огромное количество больных умерло, а могло бы выжить. Геть, рогатые твари из власти, вы намеренно убиваете народ.
  • Анна Турчинова
    Эту бестолковую организацию надо распустить. Денег жрет неумеренное количество, а результата ноль. Чем она занимается кроме разговоров, понять сложно.
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