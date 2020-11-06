Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью КС - Кичуна как представителя "СН" (обновлено)

Верховная Рада в пятницу, скорее всего, назначит только одного судью в Конституционный суд, которого рекомендовала фракция "Слуга народа", заявляет первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

Об этом он сказал журналистам, передает парламентс кий кореспондент Цензор.НЕТ.

"Если сегодня и будет голосование… В зале фактически нет людей для назначения судей… Если будет голосование, то будет назначен господин Кичун как представитель "Слуги народа", большинство дало четко понять, что за других оно голосовать не будет", - сказал Юрчишин.

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Он отметил, что считает такое назначение чисто политическим.

Позже нардеп "Слуга народа" Галина Янченко подтвердила в комментарии журналистам, что парламент, вероятно, назначит Кичуна судбей КС.

"На сегодняшний день выглядит так, что парламент будет сначала рассматривать только одного кандидата на назначение в Конституционный Суд. Наиболее вероятной кандидатурой на данный момент является господин Кичун. Фракция встречалась с ним еще в мае, когда открылась такая возможность, но не имела возможности назначить его до сегодняшнего дня. Сейчас идет опрос во фракции, есть ли поддержка, сможем ли мы выставить его кандидатуру уже сегодня. Если такую поддержку не успеем собрать сейчас, то скорее всего вопрос отложится до следующей пленарной недели", - сказала Янченко.

"На самом деле, все предусмотренные законодательством процедуры относительно назначения судей Конституционного Суда Украины были проведены еще в начале 2020 года. Комитет по правовой политике рассматривал все 6 кандидатов на должности судей еще летом 2020 года и согласился, что все они соответствуют требованиям законодательства. Поэтому Верховная Рада имела возможность провести эти назначения еще несколько месяцев назад. Текущий конституционный кризис стал катализатором, из-за которого этот вопрос был оперативно внесен в повестку дня. Что касается конкурсной процедуры, то ею, согласно законодательству, можно считать факт голосования за кандидатов в Верховной Раде. Я практически уверен, что одну из должностей по результатам голосования займет Виктор Кичун. Что же касается второй вакансии, то вполне возможно, что ни один из кандидатов не наберет достаточно голосов для назначения", - заявил юрист, нардеп Роман Бабий.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.