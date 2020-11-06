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Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение"

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Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение"
Действующий президент США и кандидат на второй срок на этом посту Дональд Трамп заявляет о нарушениях на выборах и при подсчете голосов, а также призывает Верховный Суд вмешаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере.

"Я легко выиграю выборы на пост президента США при законном голосовании. Наблюдателям не разрешалось, в какой бы то ни было форме, выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в течение этого периода, должны быть признаны незаконными. Верховный Суд США должен разобраться с этим", - написал Трамп.

Седует отметить, что Твиттер в очередной раз пометил пост Трампа как "спорный и вводящий в заблуждение".

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В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах: у действующего президента Дональда Трампа на сегодняшний день 214 голосов, у его соперника Джо Байдена - 253 голоса из 270 необходимых.

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    Рыжий дурак беснуется.))) Симулирует буйное сумашествие, как МакМерфи, - хочет в психушке отсидеться)
  • Роман с камнем
    Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

    Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 7684
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 398
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