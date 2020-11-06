Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима
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Нардепы проголосовали за введение административной ответственности за неношение масок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.
За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.
Так, штрафовать будут за пребывание в общественных местах и транспорте без надетой медицинской маски.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.