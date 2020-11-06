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Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима

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Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима
Нардепы проголосовали за введение административной ответственности за неношение масок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 262 нардепа.

За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.

Так, штрафовать будут за пребывание в общественных местах и транспорте без надетой медицинской маски.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.

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Топ комментарии

  • des_104
    "Так, штрафовать будут за пребывание в обещственных местах и транспорте без надетой медицинской маски."
    а Рада это общественное место или проходной двор? там половина без масок заседает. или их штрафовать низя, бо они неприкосновенные?
  • Роман с камнем
    Рада ввела штрафы за нарушение масочного режима - Цензор.НЕТ 2666
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму - Цензор.НЕТ 3842
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