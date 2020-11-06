На карантин в столице закрыты 3 школы и 13 детсадов, - Кличко

Всего в Киеве болеют коронавирусом 654 школьника и 602 педагога.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается учебного процесса. На сегодня в городе закрыты на карантин три школы - из-за случаев заболевания среди учителей. А на дистанционном обучении всего 232 класса в 82 школах города. Всего в Киеве болеют коронавирусом 654 школьника и 602 педагога", - отметил Кличко.

По словам Кличко, в детских садах ситуация хуже. На карантин закрыты 13 садиков. А также 143 группы в 125 детских садах.

"С этой недели мы возобновили онлайн уроки для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Серию программ "Открытый урок" для учащихся 7-9 классов транслирует телеканал "Киев". Также видеоуроки доступны на странице телеканала в Facebook и на Youtube. Поэтому пересмотреть эти уроки можно в любое время", - добавил Кличко.

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