В "Слуге народа" хотят назначить судьей КС своего нардепа Совгирю

Во фракции "Слуга народа" обсуждают кандидатуру своей коллеги Ольги Совгири на должность судьи Конституционного Суда.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, почему сегодня рассматривают лишь назначение одного кандидата на должность судьи КС.

"По второй кандидатуре ведется активное обсуждение, кто это может быть. Кстати, среди прочего, коллеги по фракции предлагают кандидатуру Ольги Совгири. Это народный депутат, наша коллега по фракции и, пожалуй, одна из лучших специалистов в сфере конституционного права в нашей стране", - отметила Янченко.

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Отвечая на вопрос о том, значит ли это, что "Слуга народа" хочет назначить "своего" судью, Янченко сказала: "Нет. Критически важно, чтобы они были объективные и незаангажированные. Если говорить об Ольге Совгире, то она очень часто выступает критиком законопроектов, которые подают народные депутаты от "Слуги народа", указывая на некоторые нормы, которые могут противоречить Конституции. Поэтому она является специалистом высокого уровня, незаангажированным человеком и в дебатах между законопроектом и соответствием Конституции, всегда выступает на стороне соблюдения Конституции".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.