Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Мэр сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 1002 человек. Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице уже 841 летальный случай, а подтвержденных случаев заболевания - 42 375.
Так, заболели: 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет. Также заболели 39 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки наибольшее количество людей с начала пандемии - 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 164, Оболонском - 154, Деснянском районе - 114 случаев.
"Мы уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях столицы. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом. В больницах №3, №5, №7 и №12.", - сообщил Кличко.