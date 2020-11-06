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Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко

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Ситуация в Киеве сложная и динамика - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве - более тысячи новых случаев заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Мэр сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 1002 человек. Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице уже 841 летальный случай, а подтвержденных случаев заболевания - 42 375.

Так, заболели: 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет. Также заболели 39 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки наибольшее количество людей с начала пандемии - 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 164, Оболонском - 154, Деснянском районе - 114 случаев.

"Мы уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях столицы. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом. В больницах №3, №5, №7 и №12.", - сообщил Кличко.

Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко 01
Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко 02

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Топ комментарии

  • dfasf sdfsdfs
    Закривайте школи на карантин, пускайте більше транспорту, перевіряючі бригади, щоб всі були у масках. Беріть приклад з Польші
  • Киса Шариков
    1) Заоохотити роботодавців по максиму перевести офісних робітників на дистанційну роботу вдома.
    2) Заборонити маршрутки.
    3) Спецпропуски для стратегічних підприємств повернути в громадський транспорт і все одразу стане на свої місця.
    Але так як торгували спецпропусками навесні, і кому треба і кому не треба купували, то потрібно ще й ввести жорсктий контроль за "продажем" цих спецпропусків.
  • Киса Шариков
    Школи й садки вже не дадуть так просто закрити. "Мамашкі" вже захделегіть пооб'єднувались в групах вайбера по інтересу, налаштовані відсотків 30 рішуче проти дистанційки.
    Спілкування йде в стилі: "а как жє мой фитнесс, что я дАлжна с дИтьом дома сидеть?"
    "он мне дома мешает..." "они всё врут, нету никакой кАронки" і т.д. і т.п.
    Влада нічого не контролює і не є авторитетом. Приклад "червонозононного Тернополя" наперед все нівеліював в плані хоч якогось загального додержання правил.
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