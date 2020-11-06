Байден выходит на первое место в Джорджии после обработки 99% голосов: победа в штате может быть решающей (обновлено)
Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Байден опередил президента США Дональда Трампа на 917 голосов, при этом у кандидатов отмечается равное процентное соотношение по голосам - у каждого по 49,4%.
По состоянию на 11:40 по Киеву в Джорджии обработано 99% голосов.
По состоянию на 13:22 по Киеву Байден опережал Трампа уже на 1,096 голосов.
Следует отметить, что Трамп, который уже получил 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.
Байден, в свою очередь, на данный момент заручился 253 голосами выборщиков. В том случае, если он получит 16 голосов выборщиков Джорджии, а победа в Аризоне, которую некоторые СМИ уже отдали кандидату от демократов, подтвердится, его можно будет считать победителем выборов.