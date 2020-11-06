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Байден выходит на первое место в Джорджии после обработки 99% голосов: победа в штате может быть решающей (обновлено)

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Байден выходит на первое место в Джорджии после обработки 99% голосов: победа в штате может быть решающей (обновлено)
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Джорджия после подсчета 99% голосов избирателей.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Байден опередил президента США Дональда Трампа на 917 голосов, при этом у кандидатов отмечается равное процентное соотношение по голосам - у каждого по 49,4%.

По состоянию на 11:40 по Киеву в Джорджии обработано 99% голосов.

По состоянию на 13:22 по Киеву Байден опережал Трампа уже на 1,096 голосов.

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Следует отметить, что Трамп, который уже получил 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

Байден, в свою очередь, на данный момент заручился 253 голосами выборщиков. В том случае, если он получит 16 голосов выборщиков Джорджии, а победа в Аризоне, которую некоторые СМИ уже отдали кандидату от демократов, подтвердится, его можно будет считать победителем выборов.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Трамр -- это обычный фрик, играющих на самых низменных чувствах люмпена. Как и наши кукловоды у бубочки. Ему самое место на свалке истории.
  • Агамемнон
    Байден виходить на перше місце в Джорджії після опрацювання 99% голосів: перемога в штаті може бути вирішальною - Цензор.НЕТ 8046
  • 18c49ed2
    Так кнур сейчас и так у корыта. И не отрывается. Действительно -- зебилы идиоты .

    Байден выходит на первое место в Джорджии после обработки 99% голосов: победа в штате может быть решающей - Цензор.НЕТ 5267
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