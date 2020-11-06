Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69%

Политическая партия "Довіра" набирает 17,17% голосов избирателей в Полтавский областной совет, занимая первое место и опережая "Слугу народа" на 2,49%, или почти на 10 000 голосов избирателей.

Об этом свидетельствует протокол заседания областной ТИК, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, "Довіра" получила почти 66,5 тыс. голосов избирателей, "Слуга народа" набирает 14,68%, или 56,8 тыс. голосов, партия "За Майбутнє" получила на выборах в Полтавский областной совет 13,47%, или более 52 тысяч голосов.

Четвертой идет партия "Батькивщина" с 11,96% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 10,64% и занимает пятую позицию. "Рідне місто" получает 9,2%, а "Европейская Солидарность" проходит в Полтавский облсовет с результатом 8,69%. Все остальные политические силы не преодолели проходной барьер.

Таким образом, в составе нового областного совета "Довіра" сформирует фракцию из 16 депутатов, 14 депутатов будут представлять "Слугу народа", 13 - партию "За Майбутнє", 12 мандатов получила "Батькивщина", 11 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 9 представителей будут от "Рідного міста" и "Европейской Солидарности".

Как сообщает на своей странице народный депутат, лидер партии "Довіра" Олег Кулинич, политическая сила также получила наибольшее представительство в советах громад - 299 депутатов от "Довіри" будут работать в новом составе советов объединенных громад. Кроме того, 32 депутата от партии "Довіра" вошли в состав районных советов новых, объединенных районов.

В свою очередь, 20 кандидатов от партии "Довіра" победили на выборах голов громад, а это практически треть громад в Полтавской области.

На выборах в Лохвицкой громаде победил Виктор Радько, Сенчанскую громаду возглавит представитель "Довіри" Наталия Слипухова, победу на выборах головы Чернухинской громады праздновал Александр Василенко.

Жители Миргородской громады избрали своим головой Сергея Соломаху, жители Зиньковской громады - Сергея Максименко, головой Шишацкй громады переизбран Александр Тутка.

Победу на выборах также получили представители "Довіри" - в Комышнянской громаде - Владимир Харченко, в Великосорочинской громаде Александр Тыщицкий, в Ромодановской громаде - Александр Верещака, в Кобеляцкой громаде Александр Копелець, в Гадячской громаде - Владимир Нестеренко.

Великобудищанскую громаду после выборов возглавит Николай Шаблий, Сергиевскую громаду - Игорь Лидовый, Решетиловскую громаду - Оксана Дядюнова, Новооржицкую громаду - Анатолий Титенко, Лубенскую громаду - Александр Грицаенко.

Сергей Волошин победил в Хорольской громаде, Людмила Милашевич - в Семеновской громаде, Мирослав Носа - в Градижской громаде, Татьяна Корост - в Котелевской громаде.

"Такой результат "Довіри" - огромный успех для молодой партии, которая действительно объединила в своих рядах лучших представителей местного самоуправления Полтавщины. Но так же это и большая ответственность для каждого, кому люди доверили свой голос. ... Сделаем все возможное, чтобы к местному самоуправлению прислушались на самом высоком уровне, чтобы его проблемы решались, а его интересы были для государства первоочередными", - прокомментировал результаты выборов на своей странице лидер партии "Довіра" Олег Кулинич.