Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса: Там "живут этнические русские", и РФ будет их защищать

В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там "живут этнические русские" и Россия продолжит их защищать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу корреспондента УНИАН прокомментировать требование Украины прекратить выдачу российских паспортов Песков ответил: "Что значит - должна?".

Он подчеркнул, что Украина должна заботиться о своих гражданах.

"Разве Украина не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан, разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан, разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали", - подчеркнул Песков.

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На реплику корреспондента, что Украина хочет вернуть оккупированные территории, чтобы выполнять все вышеперечисленные пункты, но для этого, по мнению Киева, Кремль должен прекратить раздавать там российские паспорта, Песков заявил: "Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер".

Песков подчеркнул, что в этом документе "такого положения нет".

На уточнение, что в Минских соглашениях нет упоминания о паспортах, и означает ли, что ответ Кремля на вопрос о российских документах в ОРДЛО отрицательный, Песков сказал: "Мой ответ такой, какой он дан".

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

Этими пятью пунктами определены:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);

только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Это предложение украинской делегации в настоящее время предоставлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации.