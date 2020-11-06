Новости • Конституционный кризис

Рада не смогла назначить новых судей в состав КС

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Рада не смогла назначить новых судей в состав КС
Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламент рассмотрел на должности судей КС четырех кандидатов - Ольгу Боднар-Петровскую ("Батькивщина"), Наталью Денисенко ("Голос"), Юрия Павленко (ОПЗЖ) и Николая Серого ("ЕС"). За Боднар-Петровскую отдали 126 голосов, за Денисенко - 38, за Павленко - 154, за Серого - 97.

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Представителя от "Слуги народа" Виктора Кичуна, имя которого ранее озвучивали среди наиболее вероятных кандидатов на назначение, не рассматривали.

Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету провести повторный конкурс.

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Топ комментарии

  • Герхард
    И больше всех набрал "судья" от ОПЗЖ.

    Ну охренительное переформатирование КСУ.
  • Ан Мур
    "Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона" - та який з нього зажоп? Це - кар'єрист донецький.
    В 2002-му він - ще як голова Молодіжної партії України (була така диванна партія) - ввійшов в блок Наша Україна, став нардепом. Так, учасник Майдану 2004-го... В 2007-му перетушкувався до БЮТу. В 2009-му перетушкувався до овоща (донецький же, нагадую). Голосував за "закони 16січня" (нагадаю: колишній член блоків НУ та НУНС). А вже 2014 тушканувся в ахмето-льовочкіному ОП. В 2019-му - тушкою в мертвечуковсько-бойківському опзж...
    От такий от кар'єрист на нардепській ниві. Ну, дійсно, має диплом юриста... Але і в бубочки такий же самий диплом! - без жодної практики роботи по спеціальності! Все нардеп, і нардеп...
  • Татьяна Лайф
    Судьи КСУ- это должны быть моральные авторитеты, а не это тупицкий с внешностью ранннго брежнева, где НАБУ не надо- все написано на морде лица.
    И мне актуально все равно, каким образом этот тупицкого выгонят из кс. Я очень сомневаюсь, что опизежист будет на стороне закона, он будет лоббировать интересы кремля и заваливать все прогрессивные законы в Украине . Так кому нужны такие судьи КС?
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