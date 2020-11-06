Рада не смогла назначить новых судей в состав КС
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Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Парламент рассмотрел на должности судей КС четырех кандидатов - Ольгу Боднар-Петровскую ("Батькивщина"), Наталью Денисенко ("Голос"), Юрия Павленко (ОПЗЖ) и Николая Серого ("ЕС"). За Боднар-Петровскую отдали 126 голосов, за Денисенко - 38, за Павленко - 154, за Серого - 97.
Представителя от "Слуги народа" Виктора Кичуна, имя которого ранее озвучивали среди наиболее вероятных кандидатов на назначение, не рассматривали.
Спикер ВР Дмитрий Разумков поручил профильному комитету провести повторный конкурс.