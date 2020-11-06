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Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico

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Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico
Действующий президент США Дональд Трамп собирается поступать так, как будто он досрочно начинает свой второй срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источики.

Так, Трамп и его помощники разработали план, согласно которому он должен и в дальнейшем вести себя как президент. Он может уволить нескольких членов совего кабинета и высших помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэйя и министра обороны Марка Эспера. Увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.

"Среди прочего, Трамп может подписать множество подлых распоряжений, а также возобновить свой график поездок. Тем временем команда Трампа планирует подать еще больше исков и выдвинуть ряд безосновательных претензий по бюллетеням", - отмечает издание.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 6437
  • Роман с камнем
    Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

    Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 5308
  • Привет
    В паРаше???
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