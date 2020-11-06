Наемники РФ дважды нарушили "тишину" на Донбассе: били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - Минобороны
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По состоянию на 12:00 6 ноября зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, утром, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь в районе Авдеевки, а вблизи Новолуганского осуществил несколько очередей из стрелкового оружия.
"Потерь среди подразделений Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.