Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, пойманную при передаче $3 тыс. взятки
Об этом говорится на сайте АП ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
По результатам судебного заседания коллегия судей отменила решение следственного судьи и постановил новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемой от занимаемой должности до истечения срока досудебного следствия 22 ноября 2020 года.
Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей ХОАС, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того, чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала ей 3000 долларов США.