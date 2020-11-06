Апелляционная палата ВАКС отстранила от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, пойманную при передаче $3 тыс. взятки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение ВАКС и отстранила от административной должности председателя Харьковского окружного административного суда, разоблаченную при передаче взятки.

Об этом говорится на сайте АП ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

По результатам судебного заседания коллегия судей отменила решение следственного судьи и постановил новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемой от занимаемой должности до истечения срока досудебного следствия 22 ноября 2020 года.

Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей ХОАС, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того, чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала ей 3000 долларов США.