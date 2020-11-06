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Оккупанты на Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям: подразделения перемещены на полигоны, оборудуются полевые лагеря

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Оккупанты на Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям: подразделения перемещены на полигоны, оборудуются полевые лагеря
В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск идет подготовка к командно-штабным учениям на местности с группировкой войск с привлечением сил территориальной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

По данным украинской разведки, обучение будет проводиться 10-14 ноября с.г. под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны".

"Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также т.н. органы государственного управления и местного самоуправления оккупационных администраций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны: "Противник завершает развертывание запасных командных пунктов 1 и 2 АК, оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса".

"Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов 1, 2 АК и 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - добавили в ведомстве.

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Топ комментарии

  • HartmannEri
    А Клоун собрался отступать еще на четырех участках. Имбицил, блин...
  • Sergii Ustim
    Мириться хотят, аадназначна... Вова, отводи войска!
  • Сергей Дмитрук
    У з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3229503
    вважаю це потужний сигнал про те, що росія збирається залишити окуповані території задля миру та забезпечення територіальної цілісності України.
    принаймні людина-поверхня зеленське разом з кравчуком та іншою зеленською гидотою зроблять саме такий висновок.
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