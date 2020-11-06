Оккупанты на Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям: подразделения перемещены на полигоны, оборудуются полевые лагеря
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.
По данным украинской разведки, обучение будет проводиться 10-14 ноября с.г. под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны".
"Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также т.н. органы государственного управления и местного самоуправления оккупационных администраций", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны: "Противник завершает развертывание запасных командных пунктов 1 и 2 АК, оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса".
"Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов 1, 2 АК и 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - добавили в ведомстве.