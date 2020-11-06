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Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко

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Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина. Еще четыре других областных центра находятся на "грани".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что на следующей неделе эти города могут попасть в "красную зону".

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Киев находится на грани попадания в "красную" зону карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7449
  • secret secret_too
    он давно там, просто вы боитесь бабки потерять от локдауна
  • Елена Голиц
    лупите палкой безмасочников и КОВИД исчезнет....
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