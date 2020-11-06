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Законопроект Разумкова по е-декларированию выглядит как компромиссный вариант: ситуацию надо смягчить, - судья КС Мойсик

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Законопроект Разумкова по е-декларированию выглядит как компромиссный вариант: ситуацию надо смягчить, - судья КС Мойсик
Судьи Конституционного Суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию.

Об этом РБК-Украина сказал судья КСУ Владимир Мойсик, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что даже если и случился какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию.

"Мы как Конституционный Суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.

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Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - считает судья.

Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Везде одна кремлевская метода, ...сначала создаем кризис, а потом его "разруливаем" с пользой для себя..., как во внешней политике, так и во внутренней. Причем Украина всегда на вторых ролях, пятится назад уткнувшись носом в землю...
  • Виктор Пользователь
    На м"яких нарах вам покидькам треба пом"якшувакти з конфіскаціэю за зраду. Законопроєкт Разумкова щодо е-декларування має вигляд компромісного варіанта: ситуацію потрібно пом'якшити, - суддя КС Мойсик - Цензор.НЕТ 6802
  • Полина Золотая ab24ae81
    "В случае невыполнения до 16 декабря 2020 года требований ЕС по восстановлению действия антикоррупционного законодательства, в соответствии с договором между ЕС и Украиной о предоставлении безвизового режима , ЕС начнет процедуру прекращения действия данного договора и отзыва соответствующих решений".
    Письмо с этим предупреждением отправлено 03.11.2020 г и уже должно быть получено канцелярией президента. Следующее заседание Еврокомиссии 20 декабря 2020 года . timeze2019.blogspot.com
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