Законопроект Разумкова по е-декларированию выглядит как компромиссный вариант: ситуацию надо смягчить, - судья КС Мойсик

Судьи Конституционного Суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию.

Об этом РБК-Украина сказал судья КСУ Владимир Мойсик, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что даже если и случился какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию.

"Мы как Конституционный Суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.

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Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - считает судья.

Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.