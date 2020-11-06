Судья КС Мойсик не намерен уходить в отставку: "Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил"

Судья Конституционного Суда Владимир Мойсик не намерен уходить в отставку. Ранее его призвали уйти в отставку депутаты Верховной Рады.

Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, судья признает, что НАПК составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации. При этом Мойсик отрицает, что эта ситуация привела к конфликту интересов при рассмотрении им дела о некоституционности полномочий НАПК.

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В отставку уходить судья также не собирается.

"Нам фактически предлагают оставить Украинское государство без Конституционного суда. Такого не может быть. Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтоб должен был уходить в отставку", - заявил Мойсик.

Кроме того, он отрицает обвинения политиков, что судьи КСУ работают в интересах России.

"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Да я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?", - отметил судья КСУ.

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Он призывает все стороны не нагнетать конфликт и выработать решение в интересах Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.