Google будет учить украинских учителей проводить уроки дистанционно, - Минобразования

Google Украина при активной поддержке Минобразования организует бесплатное обучение для педагогических работников учреждений общего среднего образования по курсу "Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Предоставление нашим учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении", - заявил замминистра Артур Селецкий.

Учителей обеспечат необходимым методическим сопровождением и консультациями. После окончания обучения, сообщают в министерстве, все участники получат сертификат о прохождении курса, который будет засчитан как курс повышения квалификации.

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