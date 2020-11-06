На данный момент в Украине заняты 18 тысяч коек для больных COVID-19, 23 тысячи - еще в резерве, - Шмыгаль
Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"За прошедшую неделю количество коек было увеличено на 2,2 тысячи. Сейчас заполненность койкомест составляет 18 тысяч человек, 23 тысячи коек еще в резерве. Два дня назад на совещании с руководителями областей было поручено увеличить количество койкомест еще на 25 тысяч", - отметил глава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что областные госадминистрации должны также подготовить дополнительные помещения.
"Это могут быть спорткомплексы, выставочные залы, которые должны быть оборудованы всем необходимым на случай, если количество больных будет и дальше расти", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, по состоянию на 5 ноября количество задействованных аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 638.
"В целом по стране размещено 4876 аппаратов ИВЛ. То есть, использование идет на чуть больше 12% от общего количества", - подчеркнул премьер.