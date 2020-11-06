Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом сообщил заместитель председателя ОГА Вячеслав Овечкин.
По его словам, никаких работ в "Олимпийце" не ведется, там продолжается спортивный процесс.
"Мы определили в качестве объектов для разворачивания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова", - отметил он.
В то же время директор департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева подчеркнула, что сегодня ситуация с ковидом контролируемая, свободный коечный фонд есть, к тому же разворачиваются новые места для больных.
Напомним, спортсмены и тренеры, занимающиеся на "Олимпийце", выступили категорически против использования его для госпитализации пациентов с COVID-19.
Как сообщалось ранее, мобильные госпитали планируют разворачивать по Украине в трех местах - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.