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Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец"

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Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец"
Власти Одесской области больше не рассматривают спорткомплекс "Олимпиец" в качестве резервной базы для размещения больных коронавирусной инфекцией в случае переполнения больниц третьей волны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом сообщил заместитель председателя ОГА Вячеслав Овечкин.

По его словам, никаких работ в "Олимпийце" не ведется, там продолжается спортивный процесс.

"Мы определили в качестве объектов для разворачивания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова", - отметил он.

В то же время директор департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева подчеркнула, что сегодня ситуация с ковидом контролируемая, свободный коечный фонд есть, к тому же разворачиваются новые места для больных.

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Напомним, спортсмены и тренеры, занимающиеся на "Олимпийце", выступили категорически против использования его для госпитализации пациентов с COVID-19.

Как сообщалось ранее, мобильные госпитали планируют разворачивать по Украине в трех местах - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.

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Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    А тут дурачье переспрашивало меня: а где, если не в Олимпийце???

    Я ж говорил, что город большой - найти можно.

    Морвокзал - реально на сегодня абсолютно бесполезное сооружение (к сожалению). Ну и санаториев полно.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А нахрена сейчас морвокзал? Куда с Одессы плавать?
  • Zemer
    А Труханову или Кивалову слабо разместить больных у своих бесчисленных маетках
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