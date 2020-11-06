Умер сатирик Михаил Жванецкий

Умер народный артист Украины, легендарный сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Дождю" его близкие друзья.

Эту информацию также подтвердил его концертный директор Олег Сташкевич.

В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть", - комментировал тогда это решение представитель артиста Сташкевич.

Ранее Министерство культуры Украины внесло Жванецкого в "белый список" исполнителей, которые поддерживают территориальную целостность страны. В марте 2014 года Жванецкий, который также является народным артистом России, подписал обращение российских деятелей культуры против аннексии Крыма.

Легендарный сатирик считал, что русские безумно завидуют украинцам.

"Мне кажется, что русские безумно завидуют украинцам. Потому что те смогли свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших дерзких ворюг. Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор", - говорил Жванецкий в 2014 году, комментируя события в Украине.

"А закомплексованное русское большинство оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие "желанием стабильности", тем что "они все там бендеровцы и фашисты" и т.д. А на самом деле - это просто зависть, что украинцы смогли, не промолчали, не утерлись..." - отмечал сатирик.

Несколько лет назад, президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста Украины и народного артиста РФ, сатирика Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. О том, почему он принял этот орден от Путина, Жванецкий написал в письме изданию "ГОРДОН": "Как я пишу. Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру.

Последняя книга называется "Солнце, море, Аркадия". Что я буду вспоминать? У вас на магнитофонах мой голос об Одессе. И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна".

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Справка. Родился писатель в Одессе в семье врачей (6 марта 1934 года). По окончании Одесского института инженеров морского флота Михаил Жванецкий больше пяти лет работал в Одесском порту инженером.

В студенческие годы Жванецкий активно участвовал в самодеятельности, да так удачно, что во время гастролей Ленинградского театра миниатюр в 1963 году познакомился с Аркадием Райкиным, который решил включить произведения Михаила Жванецкого в репертуар своего театра. А уже в 1964 году писатель был приглашён в театр на должность заведующего литературной частью. Под руководством Аркадия Райкина театр поставил программу "Светофор", состоящую из миниатюр Жванецкого, где впервые прозвучали легендарные произведения "К пуговицам претензий нет", "Дефицит", "Авас", "Век техники".

Михаил Жванецкий написал более трехсот монологов и миниатюр для артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко. Вскоре обретший популярность Жванецкий ушёл от Райкина, чтобы работать самостоятельно.

В 1970-1972 годах Михаил Жванецкий работал в Одесской филармонии, откуда перешёл в Московский театр миниатюр помощником главного режиссёра. К этому моменту к Жванецкому уже пришла всесоюзная слава. А в 1988 году Михаил Михайлович открыл Московский театр миниатюр, где он до сих пор является художественным руководителем. По произведениям автора здесь были поставлены спектакли "Избранное", "Искренне ваш", "Моя Одесса", "Бенефис", "Престарелый сорванец" и многие другие.

С 2002 года поклонники таланта писателя наблюдали за программой "Дежурный по стране".

В 2009 году в Одессе в знак признания бульвар Искусств переименовали в бульвар Жванецкого.