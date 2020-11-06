В Украине анонсировали показ фильма, созданного в рамках проекта "Задыхаюсь"

Создатель Kobryn Studio Андрей Кобрын в своем профиле в соцсети Тикток опубликовал фрагмент видео, снятого жителем Закарпатья во время масштабного наводнения в регионе.

С помощью этого ролика Кобрын решил привлечь внимание к своему социальному проекту "Задыхаюсь". На видео зафиксированы последствия наводнения на Закарпатье в этом году, когда улицы сел напоминали быстроводные реки, а стихия смывала на своем пути все, пишет Обозреватель.

"Поддержи социальный проект "Задыхаюсь" об экологической катастрофе, которая ожидает нас в будущем", - подписал ролик его Кобрин.









За 12 часов после публикации видео собрало около 12 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что подобные стихийные бедствия происходят из-за бесконтрольной массовой вырубки лесов в Карпатах.

"А это, ребята, вырубка лесов", "Благодарите наших лесорубов", "Чего вы стонете? Нечего было леса безбожно вырубывать" - комментируют украинцы, обращаясь к человеку, чей голос за кадром комментировал увиденное наводнение и его последствия.





Как следует из комментариев автора поста, сам фильм, снятый в рамках проекта, он намерен обнародовать уже 15 ноября.