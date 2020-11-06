Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты

Практически полное прекращение финансирования обслуживания таких опасных объектов как водохранилища может привести к техногенной катастрофе.

Если ситуацию не изменить, она в любой момент может обернуться многомиллиардными убытками и человеческими жертвами. Об этом говорится в публикации на странице Общественного формирования "Экологический патруль" в Фейсбук., сообщает Обозреватель.

Активисты "Экопатруля" напоминают: советская власть, создавая водохранилища ценой огромных жертв, осознавала опасность этих объектов - и обеспечивала им тщательный уход. После распада СССР ситуация изменилась. Особенно после проведения реформирования отрасли.

"В результате реформирования были существенно сокращены штаты специалистов, ликвидирован флот, заработная плата работников остается на минимальном уровне, и как следствие, пошел отток молодых специалистов, что является проблемой всего водохозяйственного комплекса, где возраст работников превышает 60 лет", - говорится в заметке.

По мнению активистов "Экопатруля", исследований качества воды, споров вокруг способов ее очистки и дискуссий о целесообразности существования водохранилищ - мало. Особенно на фоне катастрофического недофинансирования отрасли.

"Водохранилища существуют каждый день, каждый день небольшой штат рабочих на антикварном оборудовании 60-х годов ХХ века продолжает обеспечивать их безаварийную работу. Сотни километров дренажных каналов, огромная сеть наблюдательных скважин, мониторинговые работы, ремонт насосных станций и очистка дренажных каналов проводятся почти на энтузиазме работников водохозяйственного комплекса. Почему-то на уровне государства отношение к эколого и техногенно-опасным объектам, которыми по сути являются водохранилища, идет по остаточному принципу", - отмечают активисты.

Они предупреждают: подобная ситуация может привести к техногенной катастрофе.

"Государством выделяются огромные средства на правоохранительную и судебную деятельность, мотивируется это необходимостью обеспечения безопасности граждан в государстве, и при этом, не обращается внимание на обеспечение безопасности тех самых граждан от возможных негативных последствий в случае возникновения аварийных ситуаций на водохранилищах. Государством перестали выделяться средства для расширение мониторинговых работ на водохранилищах, привлечение новейших технологий для моделирования дальнейших негативных явлений, замены оборудования 60-х годов ХХ века на современное оборудование с меньшим энергопотреблением", - констатируют активисты "Экопатруля".

Сейчас в "Экопатруле" призывают все экологические и природозащитные организации присоединиться к кампании по донесению серьезности проблемы до руководства государства.

"Если в ближайшие годы отношение государства к этим проблемам не изменится, то нас ожидают катастрофические последствия, ликвидация и устранение которых потребует огромных финансовых ресурсов и может стоить больших человеческих жертв и иметь долгосрочные негативные явления для окружающей среды и экономики. Поэтому призываю коллег-экологов начать дискуссию по этому поводу в средствах массовой информации для донесения этой проблемы до руководства государства", - отметил автор сообщения.