Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком

Городским головой Киева вновь избран Виталий Кличко.

Об этом заявили в пятницу в Киевской городской территориальной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным главой горизбиркома Валентиной Корольковой данным, на выборах 25 октября Кличко поддержали 365161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании.

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В связи с тем, что действующий мэр набирает более 50% голосов, второго тура выборов мэра в Киеве не будет.

За Александра Попова от "ОПЗЖ" проголосовали 68 757 человек, пишет РБК-Украина.

За Сергея Притулу от "Голоса" 56 900 избирателей.

За Алексея Кучеренко от "Батькивщины" проголосовали 45 823 избирателя.

За Ирину Верещук, кандидатку от "Слуги народа", проголосовали 39 321 человек.

Андрея Пальчевский от "Победы Пальчевского" поддержали 38 360 человек.

За Игоря Смешко от "Силы и чести" проголосовали 22 418 избирателей.

За Александра Омельченко от "Единства" проголосовали 21 542 человека.

Николая Томенко от "Родной Украины" поддержали 15 039 человек.

За Андрея Ильенко от "Свободы" проголосовали 14 519 человек.

Борислав Береза ​​от "ЕкоПартии" получил 7 448 голосов.

Юрия Левченко от "Народовластия" поддержали 6 570 человек.

Егора Фирсова от "Экологической альтернативы" поддержали 2 759 человек.

За Виктора Петрука от "Общественного движения "Хвиля" проголосовали 1 844 человека.

Максим Гольдарб (самовыдвиженец) получил 1 659 голосов.

За Сергея Шахова от "Нашего края" проголосовали 1 608 человек.

Михаила Поживанова от "Радикальной партии" поддержали 1 388 человек.

Диана Гранцева (самовыдвиженец) получила 844 голоса.

За Елену Филонову от "Вместе сила" проголосовали 456 человек.

Сергей Гусовский "За будущее" получил 319 голосов.