Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В список стран "красной" зоны всего входят 46 стран, а именно: Бельгия, Чехия, Швейцария, Словения, Франция, Черногория, Нидерланды, Грузия, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Болгария, США, Швеция.

На прошлой неделе в "красной" зоне находились 50 стран.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Германия, Кипр, Греция, Израиль, Канада, Норвегия, Индия, Турция и Египет.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (134,1 на 100 тыс.), РФ (168,7 на 100 тыс.) и Молдова (240,3 на 100 тыс.).

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