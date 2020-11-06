Новости • Местные выборы-2020

Выборы в Киевсовет: "ЕС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть А. Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%

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Выборы в Киевсовет: "ЕС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть А. Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%
В Киевский городской совет по итогам результатов выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко", "Еднисть Александра Омельченко", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".

Согласно обнародованным в пятницу главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентиной Корольковой данным, "Евросолидарность" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Другие партии не преодолели 5% барьер.

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Топ комментарии

  • Чинганчгук
    в Киеве прошлу уже несколько революций и от настроения киевлян многое зависит - так шо зеленые берегитесь - вам еще чуть чуть и все - достали уже окончательно
  • mrSmith
    "Наследие войны".
    Гавкали на Украину, звали сюда кацапов, а когда началась война - быстро свалили в Киев!
    И благополучно получили право голоса.
  • mrSmith
    Жаль что проходной барьер не 8%
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